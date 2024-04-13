بحضور سلطان بن حمدان.. «نجود» تحصد أول رموز «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حصدت «نجود» لمبارك حمد تراحيب الهاجري، أمس، أول رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» وفازت بلقب الشوط الرئيسي الأول للحقائق للأبكار المفتوح، وحصدت الكأس، وجائزة قدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث قطعت مسافة السباق البالغة 4 كلم في زمن قدره 6:44:06 دقائق.

وأقيمت المنافسات في ثاني أيام المهرجان، بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وجمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن والتي خصصت لسن الحقايق لأبناء القبائل.

وأهدى «الأبجر» مالكه مبارك بن قطامي الخييلي، الرمز الثاني وتوج ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني، وكان أول الواصلين إلى خط النهاية في 5:39:07 دقائق، وحصد جائزة قدرها مليون درهم.

وتصدرت «ند» لمحمد صالح حمد حرحب الشوط الرئيسي الثالث، ونالت كأس الحقايق الأبكار من فئة الإنتاج، وجائزة مليون ونصف المليون درهم، وسجلت توقيت قدره 5:43:07 دقائق.

وذهب ناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان الإنتاج إلى «شيبوب» لعلي سيف علي الكتبي، الذي حاز بندقية وجائزة قدرها مليون درهم، متصدراً المشاركين بتوقيت قدره 5:44:1 دقائق. وتوج الفائزين بالرموز الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

منافسات اللقايا اليوم

وتقام اليوم منافسات سن «اللقايا» لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي في الوثبة، وتركض نخب الأصايل على مدى 26 شوطاً منها 16 في الفترة الصباحية يحصل من خلالها الفائزون على سيارات وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز حتى العاشر، وفي الفترة المسائية 10 أشواط.

وكانت الفترة الصباحية شهدت إقامة 25 شوطاً، و17 في الفترة المسائية منها 4 أشواط للرموز، وخصصت اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية كبيرة للمشاركين في المهرجان، وحصدت «الذاير» لفاران عتيق محمد المري، ناموس أول الأشواط للحقايق الأبكار، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى «لهب» سلطان علي الكتبي، وحلقت «عالية» لسيف عبيد محمد العامري بناموس الشوط الثالث للأبكار، فيما فاز «شاهين» لمحمد علي الشامي بناموس الشوط الرابع للجعدان.

وشهدت الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر، فوز«أسياد» لعلي راشد العمري، و«نوع» لفهد سعيد الجحافي، و«عجيب» لجمعة راشد بالغافرية، و«خطيرة» لصالح حمد العامري، و«سمحة» لعبدالعزيز خالد العطية، و«الحصان» لمحمد عتيق المهيري، و«وعد» لعبيد مصبح العميمي، و«شواهين» لسعيد سالم الجديلي، «شباب» لراشد علي الكتبي، و«سمحة» لأحمد معيوف العامري، و«غارة» لحمد عبدالله القرح.

وأسفرت الأشواط من السادس عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز، «مغادر» لفهد سعيد الجحافي، و«تذكار» لراشد طالب المري، و«الظبي» لحمد حميد الدرعي، و«مكلف» لسيف محمد الخييلي، و«وديان» لسالم حمد العويسي، و«ضرغام» لعبدالله محمد العامري، و«سهم» لعامر حمد العامري، و«كفو» لمحمد سالم الوهيبي، و«اسياد» لسعيد هلال المنصوري، و«الهيلعي» لأحمد علي المنصوري.

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