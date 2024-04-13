ختام مونديال «فورمولا 1» 7 ديسمبر 2025 في «ياس»

المصدر: برلين - د ب أ

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لـ«فورمولا 1»،عن أجندة سباقات 2025 وتتضمن 24 سباقاً، وتشهد حلبة مرسى ياس ختام الموسم، حيث تستضيف جائزة أبوظبي الكبرى يوم 7 ديسمبر من العام نفسه.

وستكون انطلاقة السباقات بجائزة أستراليا الكبرى، حيث تحتضن ملبورن السباق الافتتاحي منتصف مارس، على أن تنتقل الفرق في الأسبوع التالي إلى شنغهاي بالصين لخوض الجولة الثانية في 23 مارس، ثم إلى سوزوكا باليابان في السادس من أبريل لخوض الجولة الثالثة، ونُقل موعد جائزة البحرين التي شكلت افتتاح البطولة في الأعوام الأخيرة، إلى 13 أبريل تليها جائزة السعودية في 20 أبريل 2025.

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