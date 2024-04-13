3 منافسات لقوارب كاياك و«واقف» في كرنفال جزر دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم منافسات كرنفال فعاليات جزر دبي البحرية، بثلاث مسابقات مجتمعية متنوعة، الأولى هي بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2024، أما الثانية فهي سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف، والثالثة سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف كاياك.

ينظم الفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة نخيل ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري الحالي.

وأعلن النادي البرنامج الزمني الخاص بالحدث والذي يبدأ مبكراً مع استكمال إجراءات المشاركة في بطولة صيد الأسماك ونزول القوارب والمشاركين إلى مياه شواطئ دبي، فيما يستعد المشاركون والمشاركات في الفعاليات الخاصة بقوارب كاياك وواقف لخوض سباقات الفئات والتي حددت بست سباقات.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن اللجنة المنظمة حريصة على إقامة الفعاليات في أفضل الظروف مشيداً بتجاوز عدد المشاركين 160 متسابقاً ومتسابقة.

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