اعتماد جدول مباريات كرة القدم والطائرة في «خليجية الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة الفنية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، من 16 الجاري إلى 2 مايو المقبل، جدول مباريات كرة القدم، والكرة الطائرة، وتشهد منافسات كرة القدم مشاركة 4 منتخبات، وهي الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وتقام منافساتها بإستاد آل نهيان في أبوظبي بنظام الدوري من دور واحد، وتنطلق الجولة الأولى الثلاثاء المقبل بمباراتي الإمارات وسلطنة عمان، والكويت والبحرين وتقام الجولة الثانية 19 الجاري بمباراتي، الإمارات مع البحرين والكويت مع سلطنة عمان، بينما يلتقي الإمارات مع الكويت وسلطنة عمان مع البحرين يوم 22 الجاري، ويبدأ يوم الأحد المقبل برنامج التدريبات الرسمية للمنتخبات.

وتشكل منافسات كرة القدم في الدورة فرصة مميزة لمنح اللاعبين الواعدين تحت 17 عاماً المجال للتنافس وإبراز قدراتهم على الصعيد الخارجي.

برنامج الكرة الطائرة

وتشارك 6 منتخبات في مسابقة الكرة الطائرة، هي الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، السعودية وقطر وتنطلق المباريات 20 الجاري، في صالة نادي النصر بدبي، بنظام الدوري من دور واحد، ويتوج باللقب المنتخب الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وتقام 3 مواجهات يوم 20 أبريل تجمع قطر مع السعودية، والكويت مع البحرين، والإمارات مع عمان، ويلتقي في اليوم التالي الكويت مع عمان، وقطر مع البحرين، والإمارات مع السعودية، ويلعب يوم 22 الجاري، البحرين مع السعودية، وعمان مع قطر، والإمارات مع الكويت.

ويوم 24 منه، الكويت مع قطر، وعمان مع السعودية، والإمارات مع البحرين، وسيكون الختام يوم 25 الجاري، بلقاءات البحرين مع عمان، والسعودية مع الكويت، والإمارات مع قطر.

كرة اليد

وأكد ناصر الحمادي، رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بدورة الألعاب الخليجية، أمين عام اتحاد اليد، أن مسابقة كرة اليد ستشهد مشاركة جميع المنتخبات الخليجية، وستقام بنظام دوري من دور واحد، وتستضيفها صالة نادي البطائح، منوهاً بأن قرعة المباريات تقام يوم الخميس المقبل على أن تبدأ المباريات 20 الجاري، ويلعب كل منتخب 5 مباريات، وقال: سيكون هناك طاقم تحكيم من كل دولة، بالإضافة إلى مراقب فني، وتترأس الإمارات اللجنة الفنية. وأضاف: لدينا من الخبرات التنظيمية والكوادر الإدارية، ما يؤكد نجاح الحدث، ولدينا تواصل مع جميع الاتحادات وسنكون في استقبالهم في بلدهم.

ونوه إلى مشاركة منتخب الناشئين حالياً في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد والتي ستكون خير إعداد له قبل «الألعاب الخليجية».

حياة آل خليفة تشكر الإمارات



ووجهت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الشكر إلى الإمارات على مبادرتها المتميزة باستضافة واحتضان دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وأوضحت أهمية وقيمة دعم القدرات الخاصة بالفئات المشاركة، وصقل تجاربهم، من خلال المنافسات، ودعت إلى ضرورة التركيز والاهتمام بالرياضات الأولمبية، لتعزيز فرص التأهل لأبطال الدول العربية إلى النهائيات، وتوقعت بروز العديد من المواهب في الألعاب المختلفة، وقالت: لا تمثل الدورة أهمية كبيرة فقط للمنافسات الرياضية، وإنما يمتد أثرها إلى تعزيز الصلات بين أبناء دول مجلس التعاون، كما أنها فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين، وصولاً إلى رؤية مشتركة تخدم تطلعاتنا في الدول الخليجية لتعزيز استدامة التنمية والتطور.

منصات التتويج

وتمنى عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي التوفيق لشباب الإمارات في اعتلاء منصات التتويج، دورة الألعاب الخليجية للشباب لتكتمل منظومة النجاح، تنظيمياً وفنياً، وأكد أن استضافة الإمارات للدورة يعزز ريادتها في تنظيم البطولات والأحداث الكبرى، ورحب باستضافة الشارقة بعض مسابقات دورة الألعاب الخليجية للشباب، وقال: مجلس الشارقة الرياضي والأندية والمرافق الرياضية بالإمارة ستكون في خدمة اللجنة المنظمة للدورة، حتى تتكلل جهودها بالنجاح، وحتى تعزز الإمارات ريادتها في تنظيم واستضافة أهم الأحداث والبطولات الإقليمية والدولية والعالمية، وقال: الدورة الخليجية ترفع مستوى الرياضيين بدول مجلس التعاون، لأنها تجمع اللاعبين في أهم مرحلة من مراحل عطائهم الرياضي.

مشاركات

تشارك السعودية في دورة الألعاب الخليجية للشباب بـ178 لاعباً ولاعبة «145 لاعباً و33 لاعبة» سيتنافسون في 20 لعبة، وتشارك البحرين ببعثة تضم 197 شخصاً، من بينهم 122 لاعباً ولاعبة في 17 لعبة كما يشارك 10 حكام من البحرين لإدارة منافسات كرة الطائرة والطاولة والسباحة والدراجات الهوائية وكرة القدم والمبارزة وكرة اليد.



وتضم البعثة العمانية 133 لاعباً ولاعبة ينافسون في 14 لعبة، بالإضافة إلى 11 حكماً عمانياً في رياضات الإبحار الشراعي والجولف والتايكواندو وكرة الطاولة والشطرنج والرياضات المائية وألعاب القوى والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم والمبارزة.

الشطرنج

كشف سلطان الطاهر، رئيس اللجنة الفنية لبطولة الشطرنج، بدورة الألعاب الخليجية عن أسماء لاعبي منتخب الإمارات المشارك في منافسات الشطرنج بالبطولة، وقال: طموحنا المركز الأول ونشارك بـ 13 لاعباً ولاعبة، ويضم منتخبنا تحت 18 سنة، كل من عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود الزرعوني، وغيث النعيمي، ويضم منتخب تحت 14 سنة، سالم جاسم، ومحمد يوسف، وعامر سعيد، والبنات تحت 18 سنة، أحلام راشد، وفاطمة سيف، وشمة خلفان، والبنات تحت 14، روضة السركال، وعنود عيسى، وعهود عيسى.

وأشار إلى أن المنافسات ستقام بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في الشطرنج السريع والخاطف والفرق لفئتي تحت 14 سنة للذكور والإناث، وتحت 18 سنة للذكور والإناث.

ونوه إلى أن شهر رمضان شهد أكثر من 5 بطولات، كانت خير إعداد للاعبين واللاعبين، وقال: الطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة في المحفل الخليجي.

وأضاف: يبدأ وصول فرق الشطرنج الأربعاء المقبل، فيما يعقد الاجتماع الفني صباح اليوم التالي على أن تنطلق المنافسات مساء اليوم نفسه.

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