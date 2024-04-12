«يو إف سي 308» في أبوظبي 26 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عن تنظيم بطولة يو إف سي 308 المرتقبة يوم 26 أكتوبر في الاتحاد أرينا في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يتضمن سلسلة فعاليات مميزة للمشجعين، وعروض ضيافة مميزة، وفعاليات بمشاركة نخبة من النجوم، مما يعزز مكانة أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط.

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: يسعدنا استضافة حدث عالمي كبير بحجم بطولة يو إف سي 308 في أبوظبي. شهدنا على مدى الأعوام الخمسة الماضية فعاليات استثنائية استضافتها العاصمة تضمنت أقوى النزالات والمواجهات ومهّدت لبروز الأبطال وسلطت الضوء على المواهب الصاعدة، مخلّفة وراءها أروع الذكريات للجماهير على امتداد المنطقة والعالم، وهذه الفعالية المتميزة في أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة.

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