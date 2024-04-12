مجلس الشارقة الرياضي:" دورة الألعاب الخليجية للشباب " تعزز ريادة الإمارات التنظيمية

المصدر: وام

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رحب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي باستضافة الشارقة عددا من مسابقات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وقال الخزامي في تصريحات له: "مجلس الشارقة الرياضي والأندية والمرافق الرياضية بالإمارة كلها ستكون في خدمة اللجنة المنظمة للدورة، حتى تتكلل جهودها بالنجاح،

وتعزز الإمارات ريادتها في تنظيم واستضافة أهم الأحداث والبطولات الإقليمية والدولية والعالمية".

وأضاف أن الدورة الخليجية تعقد عليها آمال كبيرة في رفع مستوى الرياضيين بدول مجلس التعاون كونها تجمع اللاعبين في أهم مرحلة من مراحل عطائهم الرياضي.

وأكد أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كفل للشارقة هذا التميز، وذاك الثراء على صعيد الإمكانات الرياضية، والبنية التحتية المتطورة لمنشآتها، وكالعهد بها ستكون دوماً حاضرة لتسهم بكل ذلك في نجاح أي حدث رياضي يعرف طريقه إلى دولة الإمارات.. وتمنى التوفيق لشباب الإمارات في اعتلاء منصات التتويج، لتكتمل منظومة النجاح، تنظيمياً وفنياً.

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