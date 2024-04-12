تتويج مزدوج لـ"الإمارات للدراجات" في المرحلة الثالثة لسباق أبروتسو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق الإمارات للدراجات بمركزين من المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة من سباق جيرو دابروتسو بإيطاليا أمس بأداء جماعي مميز.

شهد السباق حصول أليكسي لوتسينكو من "فريق أستانا" على المركز الأول، وجاء دييغو أوليسي ثانياً، وآدم ييتس ثالثاً، وحقق آدم ييتس المركز الثاني في التصنيف العام بفارق 14 ثانية فقط خلف لوتسينكو مع اقتراب السباق من يومه الأخير حيث يمتد من مونتوريو آل فومانو إلى لاكويلا (بطول 173 كيلومتراً)، وعاد ييتس دراج فريق الإمارات إلى السباق لأول مرة عقب تعرضه لحادث في فبراير الماضي في طواف الإمارات أصيب فيه بارتجاج

وقال ييتس: "كنا نأمل في تحقيق الفوز بعد أن قام الفريق ببذل الكثير من الجهود، وأعتقد بأن لوتسينكو كان الأقوى خلال السباق، لم أصل إلى أفضل مستوياتي بعد عودتي للمشاركة من جديد، وأحاول الوصول إلى الأداء الذي كنت أطمح إليه، وأداء الفريق جيد للغاية، وسنسعى إلى الفوز في المرحلة الأخيرة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز