«مجمعة كأس سوبر الطائرة» بصالة العين 26 و27 و28 أبريل

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن إقامة مباريات الدورة المجمعة لكأس السوبر للطائرة للرجال في صالة نادي العين أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري.

وتم الكشف عن جدول المباريات التي تقام بنظام الدوري من دوري واحد بمشاركة أندية الجزيرة، النصر، شباب الأهلي وعجمان.

ويلتقي 26 أبريل، الجزيرة مع النصر، وشباب الأهلي مع عجمان، ويلعب في اليوم التالي، النصر مع عجمان، وشباب الأهلي مع الجزيرة، ويوم 28 من الشهر نفسه، شباب الأهلي مع النصر، وعجمان مع الجزيرة.

وأوضح الاتحاد، أن الترتيب النهائي، يتحدد بناءً على مرات الفوز لكل فريق، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، يتم اللجوء إلى عدد النقاط التي حصدها كل فريق من الفوز والخسارة، وفي حالة استمرار التساوي، يتم اللجوء أولاً إلى عدد الأشواط الفائز بها كل فريق، على عدد الأشواط التي خسرها، ثم يتم اللجوء إلى فارق نسبة نقاط الأشواط التي جمعها كل فريق، على عدد النقاط التي خسرها، وإذا استمر التعادل تعطى الأفضلية للفريق الفائز بآخر مباراة بين المتساويين.

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