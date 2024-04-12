487 مشاركاً في ختامية «الظفرة لصيد الكنعد»

المصدر: الظفرة - وام

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تشهد الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، منافسات بين487 مشاركاً (438 مشاركاً في فئة الرجال، و49 مشاركة بفئة النساء) في مرحلتها الختامية بمدينة المغيرة في الظفرة، والتي تقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتسعى البطولة إلى الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وخصصت الدورة 20 جائزة بقيمة 929 ألف درهم، للفائزين في فئتي الرجال والنساء «10 جوائز لكل فئة»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 80 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 60 ألف درهم، وتُوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

وتتوج البطولة، مع انتهاء مرحلتها الختامية، الفائزين بجائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث «السلع، المغيرة، الظفرة الختامية».

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