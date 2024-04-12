أبوظبي جاهزة لاستضافة بطولتي تحدي الغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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اكتملت الاستعدادات في أبوظبي لاستضافة بطولتي «تحدي أبوظبي» خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، «تحدي الإمارات» خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل في نادي شاطئ السعديات للغولف، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، للعام الثاني على التوالي، وسيكون دخول الجماهير مجانياً، وتقام البطولتان بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وتمثلان منصة عالمية لتطوير المواهب المحلية في الإمارات، إذ شارك في فعاليات الموسم الماضي مجموعة كبيرة من اللاعبين الإماراتيين، يتقدمهم أحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة في الدولة، وشقيقه محمد سكيك، إضافة إلى خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، وأحمد المشرخ أول لاعب غولف محترف إماراتي.

وأعرب أكرم سكيك، مدير عام اتحاد الإمارات للغولف، عن أهمية الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الإمارات للغولف، في كون هاتين البطولتين منصة نحو العالمية لتطويرمستوى اللاعبين الإماراتيين، مع تلقي اتحاد الإمارات للغولف 60 بطاقة دعوة في الموسم الحالي لجولة التحدي بداية من بطولتي أبوظبي خلال الشهر الجاري، مما يسمح لنا بمنح لاعبينا الفرصة للعب في بطولات النخبة.

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