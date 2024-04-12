بطولة الإمارات لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بأكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي فعاليات منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز في نسختها الـ25، ويتنافس فيها الفرسان والفارسات من جميع الفئات، وخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، وتشتمل البطولة على 23 شوطاً تقام على مدار ثلاثة أيام بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين راعي دوري الإمارات لقفز الحواجز وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وجوائز يبلغ مجموعها 715 ألف درهم.

ويشهد اليوم الأول أولى منافسات بطولة الإمارات لخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات؛ مواليد (2019)، وعمر 6 سنوات؛ ومواليد (2018)، وفئات الفرسان الأشبال، والمبتدئين المستوى المتقدم ، وفرسان المستوى الثاني، والمنافسة الأولى لكأس الاتحاد ثم أولى منافسات بطولة الإمارات لفئة فرسان المستوى الأول، وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة

يمثل اتحاد الإمارات للفروسية ويتابع سير المنافسات حسام زميت ، رئيس قسم القفز باتحاد الفروسية، ويترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة 5 محكمين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة وحركة الفرسان والخيول؛ الدولي علي مهاجر بمعاونة 4 مشرفين دوليين.

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