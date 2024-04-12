سلطان بن حمدان يشهد انطلاقة «ختامي الوثبة» للهجن العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أول من أمس، بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد منافسات اليوم الأول معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، التي أقيمت في الميدان الجنوبي لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، إذ شهد اليوم الأول من المهرجان 28 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية.

وجاءت انطلاقة المهرجان قوية في ظل المنافسة الشديدة من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان التي تحتفل بالنسخة الـ 45 من الحدث التراثي الضخم، ويبلغ إجمالي عدد أشواطه 347 شوطاً، وإجمالي عدد الرموز 44، منها 36 لهجن أبناء القبائل، و8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتوجت «صيت» لراشد محمد الحسناء المري بناموس الشوط الأول في الفترة المسائية المخصص للحقايق الأبكار الإنتاج بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5.53.03 دقائق، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 120 ألف درهم، بينما انتزع لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج «منحاش» لحمد نهيان سالم العامري بزمن قدره 5.45.08 دقائق والجائزة المالية 120 ألف درهم.

وشهد الشوط الثالث فوز «شواهين» لمبارك سعد العامري بالمركز الأول محققة زمناً قدره 5.50.09 دقائق، فيما أحرز «الفارس» المملوك لعلي خميس محمد الخوذيري ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.45.08 دقائق.

وأهدت «شواهين» مالكها سهيل قريع بالروس العامري لقب الشوط الخامس محققة زمناً قدره 5.52.09 دقائق، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ «جوارح» مبارك صالح خريده المنصوري ي بزمن قدره 5.48.03 دقائق.

وسجل شعار محمد علي هزيم المسافري أول أشواطه في منافسات اليوم الأول وحصد لقب الشوط السابع عن طريق «مزعل» الذي نجح في تحقيق توقيت زمني قدره 5.48.08 دقائق، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن لـ «لمحه» لخالد حميد حارب المهيري التي تجاوزت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 5.47.02 دقائق، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «الشاهينية» لعبيد سعيد خليفة الحميري، بينما اختتمت المنافسات بالشوط العاشر الذي توج بلقبه «وضاح» لسعيد حمود ثعلوب الدرعي مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.50.01 دقائق.

42 شوطاً

وتتواصل منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة اليوم في الميدان الجنوبي بإقامة 42 شوطاً، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية والتي ستتجه إليها الأنظار خصوصاً وأن الهجن المشاركة ستتنافس على أول 4 رموز في المهرجان العام الحالي، إذ يقام الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح وجائزته الرمز كأس ومليون ونصف درهم، وخصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح الذي ينال لقبه بندقية والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما خصص الشوط الرئيس الثالث للأبكار الإنتاج ويحصد الفائز به على كأس ومليون ونصف درهم، ويشهد الشوط الرئيس الرابع للجعدان الإنتاج الصراع على شداد وجائزته المالية مليون درهم.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة لجميع الفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الثاني في أشواط الرموز على 500 ألف درهم، والثالث 250 ألفاً، والرابع 150 ألفاً، والخامس 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول في الأشواط من الخامس وحتى الـ 17 على 150 ألف درهم.

فترة صباحية

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة 18 شوطاً، حيث سيطرت «شديدة» لسهيل سعيد سهيل العامري، على المركز الأول في أول أشواط منافسات سن الحقايق «أبكار»، في الفترة الصباحية، والتي أقيمت لمسافة 4 كم، على مدار 18 شوطاً، بينما حاز «طريف» لمحمد علي سالم سليم الدرعي على صدارة الشوط الثاني للجعدان.

وذهب ثالث الأشواط إلى«شواهين» لسالم حمد عبدالله العفاري، واستطاع «ثابت» لمبارك راشد ثلاب جليميد العامري السيطرة على منافسات الشوط الرابع، وتفوقت«المدينة» لعبدالله حميد حارب المهيري في الشوط الخامس. وفي سادس الأشواط وحصلت «شموخ» لمنصور ناصر حمد اللحيفي على المركز الأول، ونال ناموس الشوط السابع، «الباهر» لسعيد محمد سعيد الفلاحي، وسيطرت «شواهين» لمصبح محمد شمال محمد الغفلي على منافسات الشوط الثامن، وكانت «جمايل» لراشد عبدالله محمد حوفان المنصوري، أولى الواصلات لخط النهاية في الشوط التاسع، وقبض«معرف» لسيف علي سبيع الدرعي على مجريات عاشر الأشواط.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز «براقة» لغانم محمد زايد المطوع الخيارين، و«الزاهية» لمحمد سلطان حمد الدرعي، و«الكايد» لهادف حمد محمد العفاري، و«خيال» لمبارك سعيد سعيد ضحية العامري، و«العنود» لسعيد عبدالله كردس العامري،و«عنيد» لمحمد بطي محمد المنصوري، و«شواهين» لمحمد نصيب سهيل يطبع العامري، و«نسناس» لعبدالله محمد سعيد الدرعي.

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