487 مشاركا في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد بمرحلتها الختامية

المصدر: وام

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تشهد بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، منافسات بين 487 مشاركاً ومشاركة في مرحلتها الختامية بمدينة المغيرة في الظفرة، والتي تقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وتستمر لغاية 13 أبريل الجاري.

وانطلقت قوارب المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق الصيد البحري في الدولة، منذ صباح اليوم، بحثاً عن أكبر سمكة كنعد بالتزامن مع موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، إذ يتنافس في فئة الرجال 438 مشاركاً، وفي فئة النساء 49 مشاركة، ويتم تسليم الصيد ووزنه في موقع التسليم على شاطئ المغيرة.

وتسعى البطولة، إلى الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهُواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشّاق الصيد، وجعل المسابقة موسمية.

وخصصت الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، 20 جائزة بقيمة 929 ألف درهم، للفائزين في فئتي الرجال والنساء "10 جوائز لكلِّ فئة"، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كلِّ فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 80 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 60 ألف درهم، وتُوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

وتتوج البطولة، مع انتهاء مرحلتها الختامية، الفائزين بجائزة "بطل الموسم" التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث "السلع، المغيرة، الظفرة الختامية".

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