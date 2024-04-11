اكتمال الاستعدادات في أبوظبي لاستضافة بطولتي تحدي الغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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اكتملت الاستعدادات في أبوظبي لاستضافة بطولتي «تحدي أبوظبي» خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، «تحدي الإمارات» خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل في نادي شاطئ السعديات للغولف، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، للعام الثاني على التوالي، وسيكون دخول الجماهير مجانياً،

وتقام البطولتان بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وتمثلان منصة عالمية لتطوير المواهب المحلية في الإمارات، إذ شارك في فعاليات الموسم الماضي مجموعة كبيرة من اللاعبين الإماراتيين، يتقدمهم أحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة في الدولة، وشقيقه محمد سكيك، إضافة إلى زملائه خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، وأحمد المشرخ أول لاعب غولف محترف إماراتي.

وأعرب أكرم سكيك، مدير عام اتحاد الإمارات للغولف، عن أهمية الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية المنظمة لجولة التحدي، واتحاد الإمارات للغولف، في كون هاتين البطولتين منصة نحو العالمية لتطوير اللاعبين الإماراتيين، مع تلقي اتحاد الإمارات للغولف 60 بطاقة دعوة في الموسم الحالي لجولة التحدي بداية من بطولتي أبوظبي خلال الشهر الجاري، وهي الخطوة التي تأتي ضمن اتفاقية طويلة الأمد بين الجهتين للمساعدة في تطوير المواهب المحلية الإماراتية عبر التنافس مع لاعبين من دول العالم.

وقال أكرم سكيك: البطولتان فرصة جيدة لاتحاد اللعبة حيث نتلقى 30 بطاقة دعوة في كل حدث، مما يسمح لنا بمنح لاعبينا الفرصة للعب في هذا النوع من بطولات النخبة.

وأضاف: قمنا بمبادلة دعوات المشاركة هذا العام مع حوالي سبعة اتحادات في جميع أنحاء العالم، كما قدمنا لفتياتنا العديد من بطاقات المشاركة في الجولة الأوروبية للسيدات، نحن نستخدم مخصصاتنا الكاملة لدعم لاعبينا، لخوض أحداث ومنافسات على أندية مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وسبق أن استخدم أحمد سكيك وجوشوا جرينفيل الدعوات للمشاركة في بطولات بالعالم في الموسم الماضي، حيث تنافس سكيك في أربع بطولات أخرى من جولة التحدي، في حين لعب جرينفيل وود، الذي حصل على فرصة تمثيل الإمارات، في عشر بطولات إضافية على الأقل العام الماضي 2023، في الجولة التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا».

وقال فريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة دي بي ورلد بمنطقة الشرق الأوسط: تتوفر 30 دعوة للمشاركة في كل بطولة مخصصة لاتحاد الإمارات للغولف، ويمكنهم أيضاَ تبادلها مع الاتحادات الأخرى حول العالم، مما يمنح اللاعبين الإماراتيين الفرصة للتنافس في دول مثل فرنسا، ألمانيا وإيطاليا في روزنامة موسم «الطريق إلى مايوركا».

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