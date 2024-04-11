سعود المعلا يشارك في احتفالات مئوية «دولي الشطرنج»

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في احتفالات الاتحاد الدولي بمناسبة بمرور 100 سنة على تأسيسه والتي أقيمت في مدينة بيرن السويسرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية يتقدمهم أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وكل من رئيس مدينة بيرن، ورئيس اللجنة الأولمبية السويسرية، ورئيس الاتحاد السويسري للعبة وعدد من رؤساء الاتحادات الإقليمية والقارية في العالم، وأعضاء المجلس الرئاسي في الاتحاد الدولي للشطرنج ومجموعة من اللاعبين واللاعبات من أنحاء العالم.

وشهد برنامج الحفل إيقاد الشعلة وتبادل في حملها العديد من المسؤولين، وسارت الشعلة من لوزان حيث مقر الاتحاد الدولي إلى مدينة بيرن حيث أقيمت الاحتفالية الكبرى.

وحضر الشيخ سعود المعلا اجتماع الاتحاد الدولي للشطرنج الأول لعام 2024 برئاسة أركادي بمقر الاتحاد في لوزان، والذي ناقش العديد من القرار العديد من القرارات التي تخدم اللعبة على مستوى العالم.

كان الاتحاد الدولي اختار الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا ضمن اللجنة المنظمة العليا للإعداد للاحتفال بمرور 100 عام على التأسيس، وضمت اللجنة عدداً من المسؤولين عن اللعبة في العالم من بينهم نواب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات قارية ووطنية، وتأسس الاتحاد الدولي عام 1924 ويضم في عضويته 200 اتحاد وطني.

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