"صيت" تحرز جائزة "الحقايق الأبكار" في مهرجان ختامي الوثبة للهجن

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، انطلقت اليوم بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2024" الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة، منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم في 28 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية.

وجاءت انطلاقة منافسات المهرجان قوية من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة المخصصة من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان التي تحتفل بالنسخة الـ 45 من الحدث التراثي الضخم، ويبلغ إجمالي عدد أشواطه 347 شوطاً، وإجمالي عدد الرموز 44 رمزا، منها 36 لهجن أبناء القبائل، و8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتوجت "صيت" لراشد محمد المري بناموس الشوط الأول في الفترة المسائية المخصصة للحقايق الأبكار الإنتاج محققة 5.53.03 دقيقة، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 120 ألف درهم، بينما انتزع لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج "منحاش" لحمد نهيان سالم العامري محققاً 5.45.08 دقيقة والجائزة المالية 120 ألف درهم.

وفي الشوط الثالث فازت "شواهين" لمبارك سعد العامري بالمركز الأول محققة 5.50.09 دقيقة، وأحرز "الفارس" المملوك لعلي خميس محمد الخوذيري ناموس الشو ط الرابع للحقايق الجعدان محققاً 5.45.08 دقيقة.

وأهدت "شواهين" مالكها سهيل قريع بالروس العامري لقب الشوط الخامس محققة 5.52.09 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس لـ "جوارح" لمبارك صالح المنصوري ي بزمن قدره 5.48.03 دقيقة.

وسجل شعار محمد علي هزيم المسافري أول أشواطه في منافسات اليوم الأول وحصد لقب الشوط السابع عن طريق "مزعل" محققاً 5.48.08 دقيقة، ونالت ناموس الشوط الثامن "لمحه" لخالد حميد حارب المهيري محققة 5.47.02 دقيقة.

وكان الشوط التاسع من نصيب "الشاهينية" لعبيد سعيد خليفة الحميري، بينما اختتمت المنافسات بالشوط العاشر الذي توج بلقبه "وضاح" لسعيد حمود ثعلوب الدرعي محققاً5.50.01 دقيقة.

وتتواصل منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة غداً في الميدان الجنوبي بإقامة 42 شوطاً، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية والتي ستتجه إليها الأنظار خصوصاً أن الهجن المشاركة ستتنافس على أول 4 رموز في المهرجان العام الحالي.

ويقام الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح وجائزته الرمز كأس ومليون ونصف المليون درهم، وخصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح الذي ينال لقبه بندقية والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما خصص الشوط الرئيس الثالث للأبكار الإنتاج ويحصل الفائز به على كأس ومليون ونصف المليون درهم، ويشهد الشوط الرئيس الرابع للجعدان الإنتاج الصراع على شداد وجائزته مليون درهم.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة لجميع الفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الثاني في أشواط الرموز على 500 ألف درهم، والثالث 250 ألفاً، والرابع 150 ألفاً، والخامس 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول في الأشواط من الخامس إلى 17 على 150 ألف درهم.

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