منشآت الألعاب الخليجية الأولى للشباب جاهزة 100 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب جاهزية المنشآت الرياضية كافة، لاستضافة منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وتوفير جميع المتطلبات والتجهيزات في المدن الخمس المستضيفة، وهي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية.

وتحتضن الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 26 رياضة فردية وجماعية مختلفة تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد». وأكد نبيل عاشور، رئيس اللجنة الفنية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» حرص اللجنة المنظمة على توفير متطلبات المنتخبات الخليجية كافة، من ملاعب تدريب وتجهيزات وتحقيق استضافة تاريخية للنسخة الأولى تعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

وقال: «جميع المنشآت جاهزة 100 % لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية، ولكن هناك بعض المنشآت والملاعب التي تتطلب تجهيزات خاصة إضافية، لأنها ستحتضن رياضات تخصصية مثل الفروسية، والقوس والسهم، والشطرنج، ستتم زيارتها للوقوف على آخر الاستعدادات، لأنه يجب أن تكون جاهزة للتدريبات أيضاً».

قائمة

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن الاتحاد جاهز تماماً لتنظيم منافسات الشراع الحديث التي ستقام بالدورة، متمنياً التوفيق والسداد لسفراء رياضة الإمارات في المنتخب الوطني من أجل مواصلة التألق، وتحقيق الإنجازات في المحافل والمشاركات كافة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال الإمارات في الشراع وآخرها تصدرهم منافسات البطولة العربية السادسة عشرة في دولة الكويت.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في فئات قوارب «اوبتمست» مواليد 2010، و«ألكا 4» و«ألكا 6» والتي تتضمن 12 سباقاً، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية، تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 18 سنة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 أبريل الجاري.

الأمل

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة منتخب الإمارات للجودو للناشئين والناشئات للسفر إلى معسكر مدينة القيروان بتونس، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر «القيروان» المقام، خلال الفترة من 12 إلى 22 أبريل الجاري، 16 لاعباً ولاعبة هم: أحمد عبدالله زرعي، ومحمد وليد النقبي «نادي خورفكان»، وحميد سعيد الشامسي، وعلي حسن المراشدة «اتحاد كلباء»، وسيف سالم الحمادي «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، ومانع جمعة عبدالرحمن، وحمد أحمد خميس «نادي الشارقة الرياضي ومحمد ماجد الشامسي «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، وأسماء المسماري، ومهى جاسم، وشوق البلوشي، وسلمي الأنصاري، ونورة البلوشي، ومهرة اليامحي، «نادي الشارقة لرياضة المرأة» وغالية خميس وسارة الزعابي «نادي الفجيرة للفنون القتالية» بجانب الأجهزة الفنية والإدارية.

استضافة

كما أعلن الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اختيار قائمة تضم 28 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، ضمن الفئتين العمريتين تحت 15 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفي منافسات قوس مركب وقوس محدب. وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للقوس والسهم كثف استعداداته في الفترة الأخيرة لتجهيز مكان احتضان المنافسات المقرر في إمارة الشارقة.

تحضيرات

أعلن اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، تواصل التحضيرات الجادة لمنتخبي الشباب والشابات للجولف المشاركين في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024».

وأكد اللواء الهاشمي أن توجيهات رئيس الاتحاد، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومتابعة معاليه سير العمل، ومتطلبات الاستضافة كافة تستهدف توفير كل متطلبات النجاح للمشاركين بالدورة الخليجية المقبلة، على الصعيدين التنظيمي والفني.

على جانب آخر، اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تسمية أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مديراً لوفد الإمارات الرياضي بالدورة.

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