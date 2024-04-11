العين ومليحة والجزيرة وصراع ثلاثي على مقعدي نصف نهائي دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدور حالياً صراع ثلاثي بين أندية العين الثالث بـ 25 نقطة، ومليحة الرابع بـ 24 نقطة، والجزيرة الخامس بـ 24 نقطة، من أجل حجز مقعدي دور نصف نهائي دوري رجال اليد وذلك قبل ختام الدور التمهيدي للبطولة بجولتين.

وحجز فريق الشارقة مقعده مبكراً بتصدره البطولة برصيد 34 نقطة إلى جانب فريق شباب الأهلي الوصيف والذي ضمن مقعده بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، ولا تؤثر عليهما نتائج الجولتين المتبقيتين على ختام الدور التمهيدي ببلوغ دور نصف النهائي.

وسيواجه فريق العين صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، خلال الجولتين المتبقيتين بالدور التمهيدي كلاً من: النصر وشباب الأهلي في 16 و 20 الجاري، فيما يحتل فريق مليحة المركز الرابع برصيد 24 نقطة قبل مواجهة فريقي دبا الحصن والشارقة في نفس التوقيت، في حين، يحتل فريق الجزيرة المركز الخامس بفارق الأهداف برصيد 24 قبل مواجهة فريقي شباب الأهلي ودبا الحصن بختام الدور التمهيدي للبطولة.

ووفق نظام البطولة، فقد كل من أندية الوصل السادس برصيد 21 نقطة، ودبا الحصن السابع برصيد 18 نقطة والنصر الثامن برصيد 16 نقطة فرصتهم لبلوغ دور نصف النهائي، وستلعب هذه الفرق ضمن تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن بالدور قبل النهائي.

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