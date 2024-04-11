المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوثبة ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق، اليوم، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وتستمر منافساته حتى 27 أبريل الجاري.

ويقام المهرجان في نسخته الـ 45، ويعد «ختامي الوثبة» أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد سلسلة من النجاحات التي تواصلت على مدار سنوات طويلة، امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ويشهد المهرجان في نسخة هذا العام إقامة 347 شوطاً منها 105 لهجن أصحاب السمو الشيوخ و230 لهجن الجماعة و 12 شوطاً خصصت للسباق التراثي. وتدشن فئة الحقايق منافسات المهرجان، وخصصت اللجنة المنظمة 44 رمزاً في الأشواط الرئيسية الخاصة بجميع فئات الأبكار والجعدان منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

شكر

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من خلال عديد المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام،، جاء ذلك بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024، وأضاف معاليه بأن سباقات الهجن تمضي استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والتي أثرت رياضة الآباء والأجداد عبر مختلف أنشطتها وسباقاتها والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه مما زاد من التنافس في السباقات والتي تشهدها عاصمة الميادين، مضيفاً بأن توجيهات سموه المستمرة بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام.

وأوضح معاليه بأن درة المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل اليوم 44 عاماً من النجاحات وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم شريحة الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

ترحيب

كما رحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً بأن العيد في الوثبة هذا العام «عيدين» والمهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، كذلك التأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن والتي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

كذلك شكر معاليه اللجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها، مشيراً إلى أن تحدياً آخر ينتظرهم في إنجاح الحدث هذا العام، وأثنى على أدائهم في المهرجانات السابقة والتي أكدت على وجود روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل الذي اعتاد على تحقيق التميز في التنظيم واكتساب خبرات عالية في هذا المجال.

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