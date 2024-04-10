سلطان بن حمدان: بتوجيهات القيادة الرشيدة يتواصل دعم الرياضات التراثية ومتابعة منصور بن زايد ساهمت في إثراء المنافسات

المصدر: وام

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قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر للقيادة الرشيدة، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من خلال إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقال معاليه"سباقات الهجن تمضي استمرارا لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال وبفضل الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، التي أثرت هذه الرياضة عبر مختلف أنشطتها وسباقاتها والمهرجانات التي تحظى بحضور سموه، ما زاد من التنافس في السباقات التي تشهدها عاصمة الميادين، وتوجيهات سموه المستمرة بتوفير كل الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام".

وأوضح معاليه أن "درة" المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل 44 عاما من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم الملاك الذين يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة، وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث متمنياً للجميع التوفيق.

وأضاف" العيد في الوثبة هذا العام "عيدان" والمهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن "الناموس" الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن التي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع".

وشكر معاليه اللجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها، مشيرا إلى أن تحديا آخر ينتظرها في إنجاح الحدث هذا العام، وأثنى على ما قدمته في المهرجانات السابقة التي أكدت وجود روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة، معربا عن ثقته الكاملة في فريق العمل الذي اعتاد على تحقيق التميز في التنظيم واكتسب خبرات عالية في هذا المجال.

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