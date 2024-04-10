غداً انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة بالوثبة

المصدر: وام

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ينطلق يوم غدٍ بميدان الوثبة في أبوظبي المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته ال 45، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله".

ويشهد المهرجان الذي تستمر منافساته حتى 27 أبريل الحالي مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة والذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات.

وأكمل المهرجان 44 عاماً من النجاحات التي تواصلت امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في عام 1980، وتشهد النسخة الحالية إقامة 347 شوطاً منها 105 لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و 230 لهجن الجماعة، و 12 شوطاً خصصت للسباق التراثي.

وينطلق المهرجان مع منافسات الحقايق وأشواط الفترة الصباحية والمسائية، وخصصت اللجنة المنظمة 44 رمزاً ستوزع في الأشواط الرئيسية الخاصة بجميع الفئات للأبكار والجعدان منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و36 رمزاً لهجن الجماعة.

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