منتخب الجوجيتسو يستعد لـ«الآسيوية» بمعسكر مغلق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو إقامة معسكر تدريبي مغلق للمنتخب الوطني بمدينة الظنة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال الفترة من 13 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة مبادلة أرينا خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وأكدت الإدارة الفنية في الاتحاد أن 30 لاعباً ولاعبة من فئة الكبار سيشاركون في المعسكر التدريبي الذي يهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية والبدنية وتعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية، وذلك عن طريق تكثيف التدريبات لتحسين المهارات الفنية والتكتيكية للاعبين، وتوفير منصة لدراسة أساليب المنافسة والتعرف عن قرب على أداء المنافسين المحتملين في مختلف الأوزان، وبناء الاستراتيجيات والخطط للتعامل مع مختلف الضغوط والتحديات استعداداً للمنافسة على أعلى المستويات وتعزيز حظوظ المنتخب في الحفاظ على اللقب.

من جهته، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «كلنا ثقة بأن أبطالنا وبطلاتنا سيكونون على أتم الاستعداد لخوض النزالات وتقديم أداء مشرف للفوز مجدداً بلقب البطولة الآسيوية، خصوصاً بعد ما شهدناه من مستويات عالية وتألق لافت خلال منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في مارس الماضي، وبطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو.

وتابع: طموحاتنا كبيرة بلا شك إذ أثبت منتخبنا الوطني مراراً أنه أهلاً للثقة وكان دوماً على قدر تطلعاتنا. وبدورنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لا ندخر جهداً لتنظيم البطولة وتقديمها على أعلى المستويات ووفق أفضل المعايير العالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تسخّر جميع الإمكانات لترسيخ مكانة الدولة على قمة الهرم العالمي للرياضة.

من جانبه، قال منصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المساندة والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا للمنتخب الوطني للجوجيتسو، وكلّنا ثقة بأن يواصل منتخبنا حصد الألقاب والارتقاء برياضة الجوجيتسو نحو آفاق أرحب، وترسيخ مكانة الدولة العالمية على صعيد اللعبة.

ونحن حريصون على مواصلة دعم المنتخب والوقوف خلفه، ودعم مسيرة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، وفي قطاع الرياضة والجوجيتسو على وجه الخصوص. وأوضح رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، أن المنتخب سيعتمد خلال الفترة القادمة برنامج تدريب مكثّف يشمل الجوانب البدنية والذهنية للاعبين فضلاً عن متابعتهم عن كثب لاكتشاف الثغرات ونقاط الضعف وتحديد الجوانب التي سيتم العمل على تحسينها.

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