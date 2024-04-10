الحلقات الأولمبية على برج إيفل دعماً لـ «أولمبياد باريس»

المصدر: باريس - أ ف ب

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ستوضع الحلقات الأولمبية الخمس على برج إيفل في فصل الربيع الحالي استعداداً لدورة الألعاب الاولمبية «باريس 2024» المقامة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين، الحلقات التي تُمثّل القارات الخمس وترمز إلى عالمية الرياضة، سيتم تركيبها عالياً على البرج البالغ ارتفاعه 300 متر، لجهة نهر السين، في أواخر أبريل، بين المستويين الأول والثاني.

الحلقات الأولمبية المعروضة في كل نسخة من الألعاب على نصب رمزي في المدينة المضيفة، ستكون في مقدّمة حفل الافتتاح المنظّم بطريقة فريدة خارج الملعب، على شكل عرض مائي على نهر السين أمام نحو نصف مليون متفرّج.

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