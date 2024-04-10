معسكر ناجح لمنتخبي الناشئين والشباب للدراجات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظّم اتحاد الإمارات للدراجات معسكر إعداد ناجحاً لمنتخبي الشباب والناشئين، استمر لمدة 7 أيام في فندق سنترو بالشارقة، بمشاركة 12 لاعباً من مختلف الأندية، وذلك استعداداً لدورة الألعاب الخليجية التي ستقام في نهاية الشهر الحالي بالإمارات، وينافس فيها منتخبا الشباب والناشئين بمنافسات الدراجات في أول الشهر المقبل.

وقاد تدريبات الدراجين في المعسكر المدرب محمد برهان عرجه، وضم كلاً من: «منتخب الناشئين» سيف محمد ثاني، عبيد السويدي، سلطان الحمادي، صالح نوح الحمادي، منصور محمد الحمادي، سهيل الخزرجي، «منتخب الشباب»، وحارب المرزوقي، حمد المحيربي، خالد النعيمي، علي أحمد نصرائي، ويوسف عبدالله أميري، وعبدالله يوسف.

وحرص رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، على زيارة الدراجين في مقر إقامتهم بالشارقة، إضافة إلى التدريبات اليومية التي كانت تقام في منطقة القرائن بالشارقة، وأكد لهم أهمية الدور الكبير الذي يقومون به للوصول إلى منصات التتويج وتمثيل دولتهم بأفضل شكل ممكن، إضافة إلى تكملة ما قام به نجوم منتخب الكبار للدراجات والوصول إلى منصات التتويج عربياً وآسيوياً.

وقال: إن دورة الألعاب الخليجية ستكون البداية الحقيقية لهذا الجيل الصاعد من الدراجين ومنهم القادر على الوصول بعيداً وتكملة مشوار أبطال منتخب الكبار وتحت 23 سنة.

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