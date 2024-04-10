مكاسب غير مسبوقة لـ «شطرنج العين» في الربع الأول من 2024

المصدر: العين - البيان

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أعلن عبدالله الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن نمو مكاسب النادي خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدلات قياسية غير مسبوقة بالتزامن مع احتفال النادي باليوبيل الفضي للتأسيس.

وقال: إن النادي أصبح مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية بامتياز وأشاد بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة في عشرين من الأنشطة والمسابقات التي نظمها النادي خلال الربع الأول من 2024 وهو ما يعكس الطلب القوي المتزايد على مختلف أنشطة ومسابقات النادي ويؤكد نجاح المبادرات المجتمعية العيناوية الرائدة التي ساهمت في نشر الشطرنج كرياضة ثقافية وتراثية وذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي.

رعاية

وأوضح أن النادي نجح في إبرام ثلاثة عقود رعاية كبرى مميزة ومنها رعاية شركة سوبريم التجارية لمشاركة فرق النادي في بطولة كأس الاتحاد بمشاركة قياسية لعدد 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 120 فريقاً من 30 دولة ومن مختلف أندية الدولة وأندية الجاليات والدوائر الحكومية والأكاديميات والمؤسسات والشركات الخاصة حيث حصد النادي نصيب الأسد من جميع جوائز البطولة بالحصول على كأس البطولة والمركز الأول والميداليات الذهبية إلى جانب حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية وجائزة أفضل فريق إماراتي للسيدات، وذلك بعد النجاح الكبير في رعاية تنظيم بطولة العين أوفرسيز جلوبال موف مصر، وكذلك رعاية شركة «نيشن وايد ميدل إيست» لتنظيم مهرجان «العين إكسبو إيه سي إم جي مصر» خلال مارس الماضي.

ونظم النادي احتفالية كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج حيث تم الاحتفاء بأمهات لاعبي ولاعبات النادي للتعبير عن اعتزاز النادي بمساهماتهن في الطفرة التي تحققت مؤخراً.

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