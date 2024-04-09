"الدراجات" يختتم معسكره الداخلي استعدادا للألعاب الخليجية

المصدر: وام

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اختتم اتحاد الإمارات للدراجات معسكر منتخبا الناشئين، والشباب، الذي أقيم لمدة 7 أيام في الشارقة، بمشاركة 12 لاعبا من مختلف الأندية، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل الجاري، حتى 2 مايو المقبل.

قاد التدريبات المدرب محمد برهان عرجة، وضم منتخب الناشئين كلا من، سيف محمد ثاني، وعبيد السويدي، وسلطان الحمادي، وصالح نوح الحمادي، ومنصور محمد الحمادي، وسهيل الخزرجي.

وضم منتخب الشباب ، حارب المرزوقي، وحمد المحيربي، وخالد النعيمي، وعلي أحمد نصرائي، ويوسف عبدالله أميري، وعبدالله يوسف.

وأكد منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أهمية إقامة المعسكر استعدادا لخوض منافسات الدورة الخليجية، مشيدا بالمستويات الفنية التي ظهر بها اللاعبين، متمنيا أن ينعكس ذلك على النتائج، بالوقوف على منصات التتويج.

وأوضح أن دورة الألعاب الخليجية ستكون البداية الحقيقية لهذا الجيل الصاعد من الدراجين، القادرين على الوصول لأبعد نقطة، وتكملة المشوار مع المنتخب الأول، وتحت 23 سنة.

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