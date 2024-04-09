«الإمارات للدراجات» رابعاً في سباق باريس روبيه

المصدر: باريس - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى فريق الإمارات للدراجات سلسلة سباقات «كوبلد كلاسيكس» بأداء مميز، بعدما حقق الدراج نيلز بوليت المركز الرابع في سباق «باريس روبيه» بفرنسا أول من أمس.

وظل بوليت في مقدمة السباق إلى جانب تيم ويلينز الذي ظهر لأول مرة، وتقدم الدراج الألماني بشكل واضح نحو المقدمة إلى جانب ستيفان كونج من فريق «جروباما إف دي جيه»، وجياني فيرميرش من فريق «ألبيسن ديسينيوك» بطول 80 كلم، ثم تأخرا قليلاً قبل وقت قصير من انطلاقة فان دير بويل التي حققت له الفوز قبل نهاية السباق بنحو 60 كلم. من جهته، قال الدراج نيلز بوليت:

كان الشعور مميزاً أثناء قيادة الدراجة في السباق، عندما قام فان دير بويل بانطلاقته، تأخر فريق ألبيسين قليلاً، فوجدت نفسي بين دراجين مميزين، ولم أستطع تحقيق أفضل من المركز الرابع، لكن بشكل عام أعتقد أن فريقنا له أن يفخر بمستوانا خلال هذه السباقات الكلاسيكية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز