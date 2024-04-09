برايس: استبعاد الملاكمة من الأولمبياد سيكون كارثة

المصدر: ويلز - رويترز

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أعلنت الملاكمة الويلزية لورين برايس الحائزة على الميدالية الذهبية في وزن المتوسط ​​في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، أن الألعاب الأولمبية هي أهم حدث بالنسبة للملاكمة، وإن استبعادها من البرنامج الأولمبي سيكون بمثابة كارثة.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو الماضي، سحب الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية بسبب إخفاقها في إتمام الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والشؤون المالية والقضايا الأخلاقية.

وتشرف اللجنة الأولمبية الدولية على تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس هذا الصيف، لكن هناك مخاوف من احتمال استبعاد هذه الرياضة من الألعاب الأولمبية مستقبلاً في ظل عدم إدراجها في البرنامج الأولي لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت الملاكمة الويلزية: أعتقد أن الملاكمة لا يمكن أن تخرج من الألعاب الأولمبية. ستكون كارثة وستتحطم بسببها آمال الشبان وأحلامهم.

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