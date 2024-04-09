«منتخب القوى» يواصل تحضيراته لـ«الألعاب الخليجية» و«الآسيوية»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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زار اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى، في معسكرهم الإعدادي المقام بنادي ضباط شرطة دبي، تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، وبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، في الإمارات، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، ورافقه خلال الزيارة عيسى حمزة، مدير بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجان العاملة، وعلي غزوان البدواوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الإعلام والاتصال المنسق العام لبطولة آسيا.

التزام

كما التقى الدكتور المر أعضاء المنتخب خلال المعسكر الذي يضم 46 لاعباً ولاعبة، وأشاد بالتزامهم وانضباطهم في المعسكر التدريبي الممتد حتى انطلاقة المنافسات في كلتا المشاركتين، مؤكداً أن الأساس في منحهم القوة والعزيمة هو الاعتزاز بتمثيلهم الإمارات في المشاركتين الكبيرتين، خاصة وأنهما تقامان في ضيافة الإمارات ذات الريادة والسمعة المرموقة لدى جميع دول العالم، لما تقدمه من دعم لامحدود للمؤسسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.

وأوضح أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لبطولة آسيا للشباب أكبر داعم لأسرة ألعاب القوى الإماراتية من إداريين وفنيين ولاعبين، لتحقيق الإنجازات في البطولة القارية، التي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

تتويج

وخاطب رئيس اتحاد ألعاب القوى اللاعبين واللاعبات قائلاً: «يتعين عليكم إدراك حقيقة أن تمثيل الدولة ورفع علمها فوق منصات التتويج في المحافل الدولية أهم وأسمى الأهداف لأي رياضي، ونعلم أنكم مقبلون على تحدٍ كبير ومنافسات قوية مع منتخبات الدول الأخرى المشاركة، لكننا نراهن على قدراتكم وإمكاناتكم في خوض التحدي والوصول إلى منصة التتويج من خلال التطور الرقمي المسجل لكل منكم، والأرقام المسجلة في العديد من التخصصات على مستوى المضمار والميدان، واعلموا أنكم عندما تضعون علم الإمارات نصب أعينكم، فمن المؤكد أن النتائج ستتحقق وستعانقون الميداليات، لأن الإمارات لم تنل الريادة عالمياً سوى بالعمل والعزيمة، وقدرة إنسان الإمارات كفيلة بتجاوزه كل الصعاب والتحديات، وتسطير الإنجازات في المجالات كافة، وفي الرياضة على وجه الخصوص».

دعم

وختم الدكتور المر حديثه بقوله: «أنتم محظوظون بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين، واهتمام ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، كما نلاحظ التفافاً رائعاً من أولياء أموركم لمساندتكم بمتابعتهم لتدريباتكم من المدرجات، وهذا الدعم الكبير والمؤازرة من الجميع من شأنها منحكم الكثير من الحوافز والطاقة الإيجابية لبذل قصارى جهودكم، من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وثقتنا بلا حدود في قدرتكم على تحقيق الإنجازات في المحفلين الخليجي والآسيوي».

تطور

كما حرص الدكتور المر خلال زيارته على لقاء الأجهزة الفنية والتعرف إلى تطور مستويات اللاعبين واللاعبات، والتقى أولياء الأمور، وشكرهم على تضافر جهودهم مع اتحاد ألعاب القوى والأندية في إعداد المنتخب لاستحقاقاته المقبلة، ما وفر لأبنائهم البيئة المثالية المطلوبة في مشوارهم الرياضي، وشكر نادي ضباط شرطة دبي على ما يقدمه من دعم وتسخير منشآته لمنتخب ألعاب القوى في مهمته الوطنية.

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