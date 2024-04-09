3435 مُشاركاً في فعاليات «القوز الرمضانية» لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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خاض 3435 مشاركاً، ضمن 24 فريقاً، فعاليات بطولة القوز الرمضانية التي نظمها مركز شرطة بر دبي، بالتعاون مع مجلسي «الروح الإيجابية» و«دبي الرياضي»، وبلدية دبي، حيث تنافسوا خلالها في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية الفردية والجماعية، منها لعبتا كرة القدم والطائرة.

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة في التجمعات الرمضانية، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز.

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