الحبتور يتوّج بلقب «الماسترز بولو» و«مور رالف ستارز» بطل كأس الترضية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توّج فريق الحبتور بطلاً لبطولة الماسترز للبولو 2024 بعد أن تغلب بصعوبة بالغة على فريق «ذئاب دبي» بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، بعد مباراة متكافئة، كما فاز فريق «مور رالف ستارز» بلقب كأس الترضية على فريق «بي بي إس» بنتيجة سبعة أهداف ونصف الهدف مقابل 7 أهداف، بعد مباراة تميزت في أغلب فتراتها بالندية والقوة.

من جانبه، أعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته البالغة بنجاح البطولة، منوهاً إلى أن الفوز والخسارة لا يعنينا بقدر الأداء، لذلك نعتبر الفرق الأربعة فائزة بكأس البطولة لأن المستوى جاء مرتفعاً وملبياً لطموحاتنا، فقد تميزت المباراتان بتقارب المستوى رغم تفاوت التصنيف «الهانديكاب» مما أسهم في ارتفاع المستوى والإثارة معاً، وهذا يؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح ويدعونا للتفاؤل بمستقبل اللعبة.

فوز

جاء فوز الحبتور الصعب بقيادة محمد الحبتور ومعه خلف الحبتور وسانتوس ايريارتي ودياز البريدي، على حساب فرق «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور ومعه رافيا الملا ونيكولاس بتراشي وماركو فوكاسيا، حيث لعب الفريقان بقوة منذ اللحظة الأولى أملاً في التتويج وعمرت المباراة بالكفاح والندية إلا أن خبرة فريق «الحبتور» وخاصة نجمه سانتوس اريارتي رجحت كفة الفريق في الثواني الأخيرة فخطف هدف الفوز منهياً المباراة بنتيجة 5 مقابل أربعة أهداف ونصف.

ترضية

وفي البطولة الفرعية على كأس الترضية، قاد المغربي كريم دريف ومعه سانتوس اريارتي فريقهما «مور رالف ستارز» إلى الفوز على فريق «بي بي اس» بقيادة توماس بلاسيوس والفوز بالكأس، رغم تقدم فريق «بي بي إس» في أول شوطين إلا أن كريم وسانتوس رجحا كفة فريقهما للفوز وبنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف.

عقب المباراة النهائية قام أسامة عصمت مدير المكتب الأمامي في فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بتتويج فرق «الحبتور» البطل، و«ذئاب دبي» الوصيف و«مور رالف ستارز» الفائز بكأس الترضية، كما تم تقديم الجوائز لأصحاب الألقاب، حيث نال سانتوس إريارتي جائزة أفضل لاعب ونال الخيل بورا جائزة أفضل وأقوى مهر.

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