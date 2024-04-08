رئيس اتحاد ألعاب القوى يتفقد معسكر المنتخب استعداداً للدورة الخليجية والآسيوية

المصدر: وام

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يستعد منتخب ألعاب القوى في معسكره الحالي بنادي ضباط شرطة دبي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل، وبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة التي تستضيفها الإمارات من 24 إلى 27 أبريل الحالي.

واطلع سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى خلال زيارته التفقدية لتدريبات المنتخب في المعسكر الحالي ..على برنامج استعداد المنتخب المؤلف من 46 لاعباً ولاعبة للمشاركة في المنافستين، وذلك بحضور فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وعيسى حمزة مدير البطولة الآسيوية، وعلي غزوان البدواوي رئيس لجنة المنتخبات، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة الإعلام والاتصال المنسق العام لبطولة آسيا.

وأكد رئيس الاتحاد أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لبطولة آسيا تمثل أكبر داعم لأسرة ألعاب القوى الإماراتية من إداريين وفنيين ولاعبين، لتحقيق الإنجازات في البطولة القارية التي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

وأثنى المر على التزام اللاعبين بتوجيهات الجهاز الفني، والحرص على تنفيذ متطلبات الإعداد من بداية المعسكر إلى مرحلة المشاركة في البطولتين، مؤكداً أن الأساس في منحهم القوة والعزيمة هو الاعتزاز بتمثيلهم للدولة في البطولتين.

وأضاف " ثقتنا كبيرة في ردة الفعل الجيدة من اللاعبين واللاعبات في البطولتين، لأنهم يمثلون الدولة، وهم على قدر التحدي الذي ينتظرهم أمام المنافسين من المنتخبات الأخرى للوصول إلى منصة التتويج من خلال الأرقام التي تحققت على مستوى المضمار والميدان".

وأشاد بدعم ومتابعة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمنتخب، ونادي ضباط شرطة دبي لاستضافة المعسكر، كما أثنى على اهتمام أولياء الأمور وحرصهم على حضور التدريبات، مؤكدا على أهمية دورهم في الارتقاء بالتطلعات الوطنية في المنافسات المقبلة.

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