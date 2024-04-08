سلة شباب الأهلي تخطف فوزاً مثيراً من النصر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على ضيفه النصر أول من أمس بنتيجة 99 - 98، بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في أولى مبارياتهما ضمن نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة.

ويتجدد لقاء الفريقين الأحد المقبل في نفس الملعب على أن تقام المباراة الثالثة 18 الجاري في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وحدد اتحاد السلة موعدين افتراضيين، في حال الحاجة لمباراتين، رابعة وخامسة يومي 22 و26 الجاري، حيث إن النهائي هذا الموسم يقام بنظام 5 مباريات، وأي طرف يصل للفوز الثالث يكون هو الفائز.

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