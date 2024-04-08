طائرة الجزيرة والنصر وشباب الأهلي وعجمان إلى «مجمعة السوبر»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تأهلت أندية الجزيرة والنصر وشباب الأهلي وعجمان، إلى الدورة المجمعة للعب على كأس السوبر للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري 2024-2023، والتي ستقام أيام 26 و27 و28 الجاري، على ملعب يحدده اتحاد الكرة الطائرة في وقت لاحق، وسيلتقي في الجولة الأولى للدورة، الجزيرة مع شباب الأهلي، والنصر مع عجمان، وفي الجولة الثانية، شباب الأهلي مع عجمان، والجزيرة مع النصر، وفي الجولة الثالثة النصر مع شباب الأهلي، وعجمان مع الجزيرة.

ويتوج بطلاً الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وفي حالة التساوي بين أكثر من فريق، يتم اللجوء إلى فارق النقاط.

ونجحت الأندية الأربعة في الوصول إلى الدورة المجمعة، بعد اجتيازها بنجاح للدور التمهيدي، والذي حددت أطراف مبارياته بناءً على الترتيب النهائي للدوري العام للرجال، حيث توج الجزيرة بلقبه قبل أسابيع على حساب الوصل، الذي حل في المركز الثاني، فيما احتل المراكز من الثالث إلى الثامن، أندية بني ياس، شباب الأهلي، العين، عجمان، النصر وحتا.

من ناحية أخرى، توج فريق طائرة الوصل بدرع بطولة دوري الأشبال (ب)، بعد فوزه على الجزيرة 3 - 0، ليصل إلى منصة التتويج عن جدارة، وبالعلامة الكاملة بتحقيق 9 انتصارات، و27 نقطة، ودون أي هزيمة كما حقق الوصل الانتصار 7 مرات بنتيجة 3 - 0، والفوز مرتين بنتيجة 3 - 1.

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