12 لاعباً ولاعبة في بطولة الأكاديمية الآسيوية للغولف بالعين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف، عن مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة للغولف، والتي تقام برعاية شركة «أوبتيماس»، وتتضمن 25 حدثاً في روزنامة الموسم الحالي 2024، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ. ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، نسختها الأولى، خلال الفترة من 11 وحتى 14 أبريل الجاري.

ورحب اللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة للغولف: باسمه، ونيابة عن معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالدول المشاركة بهذا الحدث الجديد بساحات الغولف، ومعرباً عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب، بالشراكة مع الأكاديمية الآسيوية للغولف، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ، والتي تمثل نقطة انطلاق لهؤلاء المواهب الرياضيين.

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