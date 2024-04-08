منتخبات الكاراتيه واليد والبولينج تكثف استعداداتها لـ«الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي - وام

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تستعد «دبي أوبرا» لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، المقررة في الإمارات من 16 الجاري وحتى 2 مايو المقبل ويشارك فيها 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية، ويستغرق حفل الافتتاح 40 دقيقة، ويتضمن 3 محاور وهي الاستدامة، والتلاحم، والشباب، وباستخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية، وأدوات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الصورة المنشودة التي تبرز مدى توافق الأفكار مع رسالة الحدث وملامحه المنبثقة من الحيوية والابتكار والتميز، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الخليجية للشباب، تنوع العروض الفنية والإبداعية المستوحاة من مجموعة الجوانب التراثية والتاريخية الخاصة بثقافة دولة الإمارات لكونها البلد المستضيف للحدث، إضافة إلى عروض منوعة تبرز تطور الحركة الأولمبية والرياضية في جميع دول مجلس التعاون، بما يسهم في إعداد فقرات متميزة تتماشى مع الدورة وأهدافها وشعارها «خليجنا واحد شبابنا واعد».

وتكثف منتخبات الكاراتيه واليد والبولينج استعداداتها لـ«الألعاب الخليجية»،واطمأنت اللجنة الأولمبية الوطنية على تحضيرات منتخب الإمارات للشباب للكاراتيه، خلال معسكره المقام حالياً بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب.

جاء ذلك خلال زيارة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية لمعسكر المنتخب لتحفيز اللاعبين واللاعبات والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض منافسات الكاراتيه بالدورة، حيث تقام منافسات الكاراتيه يومي 27 و28 أبريل الجاري.

وعبر محمد بن درويش عن ثقة اللجنة الأولمبية في هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه في بلوغ الآمال المعقودة عليهم وتحقيق نتائج إيجابية في هذه الدورة التي تستضيف الإمارات نسختها الأولى.

دعم

وأكد محمد بن درويش، دعم اللجنة الأولمبية ومساندة الدولة جميع منتخبات الإمارات المشاركة في الدورة، وأن منتخب الكاراتيه قادر على تحقيق النتائج المأمولة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه والدعم والاهتمام المقدمين من مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه، أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه ثقته في قدرة اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني للمنتخب المكون من نادر بيجي ووحيد حسيني وناصر حسيني، في تحقيق النتائج المرجوة منهم، وتجسيد اهتمام ودعم مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه للمنتخب الوطني.

ويمثل منتخب الإمارات في منافسات الكاراتيه 22 لاعباً ولاعبة يتنافسون في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، وخضع اللاعبون لمراحل تدريبية مختلفة على مدار الأسابيع الماضية.

مشاركة

على جانب آخر، يواصل منتخب الإمارات للبولينج استعداداته لخوض المنافسات، وأكد أحمد خميس العلي مدير المنتخب وضع الترتيبات الأخيرة على برنامج استعدادات المنتخب التي بدأت مطلع فبراير الماضي، بإقامة معسكر داخلي لمدة 10 أيام بعد عطلة عيد الفطر في مركز دبي الدولي للبولينج الذي يستضيف المنافسات بمشاركة أربعة منتخبات هي الإمارات، والبحرين والسعودية وقطر.

وقال العلي: «خضنا مراحل عدة من التدريبات خلال شهر رمضان في الفترة المسائية، وسنتابع البرنامج الإعدادي بعد العيد في الفترة الصباحية، وسيقوم المدرب أحمد عتيق بالتركيز على تنمية عنصر الدقة لدى اللاعبين لأنه يمثل عاملاً أساسياً في تحقيق التفوق، بجانب عوامل أخرى تتعلق باختيار الكرات وتوجيهات المدرب».

وأضاف: «يضم المنتخب أربعة لاعبين أساسيين هم راشد علي، وسالم بدر، ومحمد حسن، وراشد عبدالله، بجانب لاعبيْن احتياطيين، على أن يتم إعلان أسماء الأساسيين من خلال الأربعة الأوائل في ترتيب لاعبي المنتخب ببطولة دبي الرمضانية التنشيطية التي اختتمت أخيراً».

مرحلة

من جهته، يواصل منتخب الإمارات للناشئين لكرة اليد تدريباته اليومية بصالة نادي شباب الأهلي بالنهدة، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. وأكد خميس السويدي مدير منتخبات كرة اليد أن المنتخب بدأ المرحلة الثانية من الإعداد، وتم الاستقرار على الأسماء التي تشارك في الدورة.

وقال: «سنشارك بمنتخب الناشئين برغم أن الدورة لمرحلة الشباب استعداداً للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها إيران من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين».

ودية

وأضاف: المنتخب لعب مباراة ودية مع البطائح، وستكون هناك ودية أخرى مع فريق الشارقة للشباب، وبعدها يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين في إجازة العيد تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد قبل انطلاق منافسات الدورة. وتوجه السويدي بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اليد، برئاسة نبيل عاشور على تقديم أنواع الدعم كافة للمنتخب، ومجلس إدارة نادي شباب الأهلي على استضافة تدريبات المنتخب، منوهاً بإقامة معسكر داخلي لمدة 3 أيام، وأداء مباراة ودية قبل المنافسات الرسمية.

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