عبدالله المري يكرم «شرطة دبي لسلة الكراسي المتحركة»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي لكرة السلة بالكراسي المتحركة الفائز بالمركز الأول العام الثاني على التوالي في دورة ند الشبا الرياضية في نسختها 11، إلى جانب تحقيقه جائزة أفضل هداف من أصحاب الهمم وكان من نصيب أشرف أبو زيد، إضافة إلى تحقيق لقب أفضل هداف من الأسوياء وكان من نصيب العريف راشد سالم عيسى.

جاء ذلك في لقاء معالي الفريق عبدالله المري، فرق شرطة دبي في نادي الضباط، وبحضور المقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، وعدد من اللاعبين.

وأثنى معالي الفريق عبدالله المري على ما حققته فرق شرطة دبي في دورة ند الشبا الرياضية والنتائج الإيجابية التي جاءت العام الثاني على التوالي بفضل سواعد أبطالها، مُعرباً عن تقديره لمشاركة فرق شرطة دبي في جميع البطولات، وحرصهم على الالتزام بالتدريبات البدنية من أجل المحافظة على التألق وتحقيق الإنجازات، وداعياً إياهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية. وثمن معاليه جهود إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ودورها في تقديم الدعم للفرق الرياضية في شرطة دبي للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

وتقدم المقدم عبدالباسط علي، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي لدعمها وتشجيعها فرق شرطة دبي المُشاركة في مختلف الرياضات، مؤكداً أن فرق شرطة دبي تحرص دائماً على تحقيق المراكز الأولى في البطولات والمسابقات المحلية والعالمية.

وعبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمعالي القائد العام لشرطة دبي لدعمه اللامحدود للفرق الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدين أن التكريم يدفعهم لحصد المزيد من الألقاب والإنجازات لشرطة دبي.

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