تكريم فريق شرطة دبي لسلة الكراسي المشارك في"دورة ند الشبا الرياضية"

المصدر: وام

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كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي لكرة السلة بالكراسي المُتحركة الفائز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في دورة ند الشبا الرياضية في نسختها 11، إلى جانب تحقيقه جائزة أفضل هداف من أصحاب الهمم وكان من نصيب أشرف أبو زيد، إضافة إلى تحقيق لقب أفضل هداف من الأسوياء وكان من نصيب العريف راشد سالم عيسى.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الفريق المري، بفرق شرطة دبي في نادي الضباط، بحضور المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، وعدد من اللاعبين.

وأثنى الفريق المري على ما حققه فرق شرطة دبي في دورة ند الشبا الرياضية والنتائج الإيجابية التي جاءت للعام الثاني على التوالي بفضل سواعد أبطالها، مُعربا عن تقديره لمشاركة فرق شرطة دبي في جميع البطولات، وحرصهم على الالتزام بالتدريبات البدنية من أجل المحافظة على التألق وتحقيق الإنجازات، داعيا إياهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية.

وثمن معاليه جهود إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ودورها في تقديم الدعم للفرق الرياضية في شرطة دبي للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

من جانبه، تقدم المقدم عبد الباسط علي، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على دعمها وتشجيعها لفرق شرطة دبي المُشاركة في مختلف الرياضات، مؤكدا أن فرق شرطة دبي تحرص دائما على تحقيق المراكز الأولى في البطولات والمسابقات المحلية والعالمية.

وعبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمعالي القائد العام لشرطة دبي لدعمه اللامحدود للفرق الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدين أن التكريم يدفعهم لحصد المزيد من الألقاب والإنجازات لشرطة دبي.

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