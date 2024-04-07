منتخب البولينج يستعد للألعاب الخليجية بمعسكر في دبي

المصدر: وام

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يواصل منتخب الإمارات للبولينج استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، المقررة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وأكد أحمد خميس العلي مدير المنتخب وضع الترتيبات الأخيرة على برنامج استعدادات المنتخب التي بدأت مطلع فبراير الماضي، بإقامة معسكر داخلي لمدة 10 أيام بعد عطلة عيد الفطر في مركز دبي الدولي للبولينج الذي يستضيف المنافسات بمشاركة أربعة منتخبات هي الإمارات، والبحرين والسعودية وقطر.

وقال العلي: "خضنا مراحل عدة من التدريبات خلال شهر رمضان في الفترة المسائية، وسنتابع البرنامج الإعدادي بعد العيد في الفترة الصباحية، وسيقوم المدرب أحمد عتيق بالتركيز على تنمية عنصر الدقة لدى اللاعبين لأنه يمثل عاملاً أساسياً في تحقيق التفوق، بجانب عوامل أخرى تتعلق باختيار الكرات وتوجيهات المدرب".

وأضاف: “يضم المنتخب أربعة لاعبين أساسيين هم راشد علي، وسالم بدر، ومحمد حسن، وراشد عبدالله، بجانب لاعبين اثنين احتياطيين، على أن يتم إعلان أسماء الأساسيين من خلال الأربعة الأوائل في ترتيب لاعبي المنتخب ببطولة دبي الرمضانية التنشيطية التي اختتمت أخيراً".

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