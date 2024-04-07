"اللجنة الأولمبية" تطمئن على تحضيرات منتخب الكاراتيه لـ"الألعاب الخليجية"

المصدر: وام

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اطمأنت اللجنة الأولمبية الوطنية على تحضيرات منتخب الإمارات الوطني للشباب للكاراتيه، خلال معسكره المقام حاليا بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية للاطلاع على استعدادات المنتخب الوطني خلال معسكره الحالي، ولتحفيز اللاعبين واللاعبات والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض منافسات الكاراتيه بالدورة حيث تقام منافسات الكاراتيه يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

وعبر محمد بن درويش عن ثقة اللجنة الأولمبية في هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه في بلوغ الآمال المعقودة عليهم وتحقيق نتائج إيجابية في هذه الدورة التي تستضيف الإمارات نسختها الأولى.

وأكد دعم اللجنة الأولمبية ومساندة الدولة جميع منتخبات الإمارات المشاركة في الدورة، وأن منتخب الكاراتيه قادر على تحقيق النتائج المأمولة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه والدعم والاهتمام المقدمين من مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه ثقته في قدرة اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني للمنتخب المكون من نادر بيجي ووحيد حسيني وناصر حسيني، في تحقيق النتائج المرجوة منهم، وتجسيد اهتمام ودعم مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه للمنتخب الوطني.

ويمثل منتخب الإمارات في منافسات الكاراتيه 22 لاعباً ولاعبة يتنافسون في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، وخضع اللاعبون لمراحل تدريبية مختلفة على مدار الأسابيع الماضية.

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