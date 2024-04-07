معسكر داخلي لمنتخب اليد استعداداً للألعاب الخليجية

المصدر: وام

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يواصل منتخب الإمارات للناشئين لكرة اليد تدريباته اليومية بصالة نادي شباب الأهلي بالنهدة، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وأكد خميس السويدي مدير منتخبات كرة اليد أن المنتخب بدأ المرحلة الثانية من الإعداد، وتم الاستقرار على الأسماء التي تشارك في الدورة.

وقال: "سنشارك بمنتخب الناشئين برغم أن الدورة لمرحلة الشباب استعداداً للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد "تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة"، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها إيران من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين".

وأضاف أن المنتخب لعب مباراة ودية مع البطائح، وستكون هناك ودية أخرى مع فريق الشارقة للشباب، وبعدها يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين في إجازة العيد تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد قبل انطلاق منافسات الدورة.

وتوجه السويدي بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اليد، برئاسة نبيل عاشور على تقديم أنواع الدعم كافة للمنتخب، ومجلس إدارة نادي شباب الأهلي على استضافة تدريبات المنتخب، منوهاً بإقامة معسكر داخلي لمدة 3 أيام، وأداء مباراة ودية قبل المنافسات الرسمية.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في الدورة 20 لاعباً هم راشد القرص، ومحمد المازمي، ومسعود الياسي، ومانع الكتبي وسعيد آل علي، ومحمد العود، وعبدالله العبيدلي، وإبراهيم العشر، ومنصور القرص من الشارقة، وعبدالله الفلاسي، ونواف خالد، وعمر شاه، وموسى الأسود، وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وجاسم النوبي، وحمدان الحصاي، وأحمد لنجاوي من الوصل، والحسن الشدادي، والحسين الشدادي، وأبوبكر الجابري من الجزيرة.

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