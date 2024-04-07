رئيس اللجنة الإعلامية في "خليجية الشباب" : خطة شاملة للترويج للحدث

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة الإعلامية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وجود خطة شاملة وفق أفضل الممارسات ينفذها فريق عمل متميز للترويج والتغطية، وتوفير المعلومات حول فعاليات البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأوضح إبراهيم العسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة الإعلامية، أن التغطية الإعلامية التي تم إقرارها بدأت قبل شهر من انطلاق الدورة، من خلال التركيز على الترويج للحدث الخليجي المرتقب، وتسليط الضوء على استعدادات المنتخبات المشاركة، ومهام وجهود اللجان المختلفة، بجانب تغطية فعاليات البطولة والمنافسات المختلفة.

وقال : حريصون على تنفيذ الخطة بمهنية عالية لضمان نجاحها، ولمسنا تجاوباً كبيراً من جميع الزملاء الذين تم تكليفهم بالمهمة، بإعداد الأخبار الخاصة بالمنتخبات المشاركة، ومشاركتها عبر نشرة إلكترونية تفاعلية، بجانب ذلك استخدام وسائل التواصل المختلفة في بث الأخبار والترويج للبطولة، وثقتنا كبيرة بأن الأمور تمضي قدماً بوتيرة جيدة، ونأمل في الوصول إلى أفضل مؤشرات الأداء المهني خلال الفترة المقبلة مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة.

وأثنى العسم، على انسيابية العمل في اللجنة الإعلامية من خلال مهام عدة منها للزملاء الميدانيين، ولجنة "الديسك"، و"التدقيق"، و"السوشيال ميديا"، ولجنة المصورين، بما يشبه المؤسسة الإعلامية المصغرة.

وأضاف: هذه التجربة المميزة خلال الفترة القليلة الماضية يمكن أن تمثل نواة حقيقية لتأسيس قاعدة قوية ترتكز على الأداء المهني الرفيع لمجموعة من الزملاء المتميزين، للاضطلاع بأي مهام مستقبلية في تغطية الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة.

ودعا العسم، إلى العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة أخبار واستعدادات الاتحادات الخليجية المشاركة في الدورة، والتواصل مع مسؤوليها لإبراز آخر الترتيبات الفنية وقوائم العناصر المشاركة، انطلاقاً من هدف واحد وأساسي يوازي أهمية هذا الحدث الذي يرسخ الرؤى الخليجية المشتركة في تكامل الأدوار والبرامج، للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في دول مجلس التعاون، وتحقيق الطموحات التنافسية للشباب الخليجي.

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