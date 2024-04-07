مونديال «موتو سيرف» ينطلق في الفجيرة 18 أبريل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لرياضة موتو سيرف برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وينطلق الحدث البحري الفريد من نوعه 18 أبريل الجاري، وذلك للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط، ويتزامن مع احتفالات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية باليوبيل الفضي لتأسيس النادي وتقام المنافسات بإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية. وتستقطب منافسات الجولة ما يزيد على 90 رياضياً من العالم، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة عالمياً، وتملك قاعدة من الشباب في الإمارات ودول المنطقة.

وتعتبر البطولة أولى المحطات في مشوار التأهل إلى نهائيات الألعاب العالمية المقررة في الصين في أغسطس 2025. وقدم أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لدعمه المتواصل للرياضات البحرية على كافة المستويات محلياً وعالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز