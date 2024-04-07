الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر يصارع «الباندا» في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نشر الملاكم الأمريكي السابق فلويد مايويذر «47 عاماً»، سلسلة من الفيديوهات لزيارته الحالية إلى دبي، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، ولاقت الفيديوهات تفاعلاً كبيراً من متابعيه، الذين يصل عددهم لقرابة 30 مليون شخص.

واستعرض مايويذر خلال الفيديوهات، رحلته في معالم دبي، وشواطئها، وزيارته لقمة برج خليفة، فيما كان الفيديو الأكثر طرافة، عن توجيهه لكمات لتمثال «باندا» عملاق في دبي، علق عليه موقع «اسينتياللي سبورت»: وكتب «قرر مايويذر مواجهة خصم غير طبيعي على الإطلاق في دبي، فبعد زيارته إلى لندن وباريس والهند قرر العودة إلى دبي، وبعدما شارك مقطع فيديو وهو يقود قارباً، نشر فيديو وهو يلاكم الباندا، ولحسن الحظ، لم يكن الباندا على قيد الحياة، وكان مجرد تمثال في دبي مول».

وتجدر الإشارة إلى أن مايويذر، ملاكم أمريكي محترف سابق، تقاعد في 2017 بسجل دون هزائم، يتضمن مشاركته في 15 بطولة عالمية كبرى من وزن الريشة إلى الوزن المتوسط الخفيف، وفاز بميدالية برونزية في وزن الريشة في أولمبياد 1996.

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