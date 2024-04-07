أحمد سكيك: تمثيل الإمارات في «تحدي أبوظبي للغولف» مسؤولية كبيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد لاعب الغولف أحمد سكيك، المصنف الأول على صعيد فئة الهواة في الإمارات، أن المسؤولية كبيرة عليه لتمثيل الإمارات في البطولتين اللتين تقامان ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، وتستضيفهما أبوظبي الشهر الجاري، وهما «تحدي أبوظبي» في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، و«تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 من الشهر نفسه في نادي شاطئ السعديات للغولف.

وكان «سكيك» قد شارك في 4 بطولات بجولة التحدي في دول أوروبية العام الماضي، لتسهم الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية، في تسريع تطوره بشكل كبير، بينما يسعى جاهداً لتحقيق هدفه المتمثل في أن يصبح محترفاً بشكل كامل. وقال أحمد سكيك: «من الرائع دائماً اللعب في مثل هذه الأحداث الكبيرة، والحلم هو اللعب في جولة دي بي ورلد، وجولة بي جي إيه، وجولة التحدي قريبة للغاية من هذا المستوى، لذا، فإن القدرة على لعب مثل هذه الأحداث فرصة جيدة جداً لجميع اللاعبين المحليين هنا».

وأضاف: «أن تكون قادراً على الحصول على تجربة اللعب ضد نخبة اللاعبين في العالم، حتى تتمكن من التعلم منهم». وأوضح سكيك، أن جميع اللاعبين متحمسون لانطلاق المنافسات، أولئك الذين لعبوا العام الماضي، والذين يلعبون لأول مرة، وأن الكل متحمس ومستعد لذلك.

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