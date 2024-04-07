الشارقة وشباب الأهلي إلى نصف نهائي أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وضع فريقا الشارقة وشباب الأهلي قدميهما في الدور نصف نهائي لدوري رجال اليد، قبل ختام الدور التمهيدي للبطولة بجولتين، جاء ذلك عقب فوز الشارقة على النصر 33/ 27، رفع بعدها فريق الشارقة رصيده إلى 34 نقطة منحته المحافظة على الصدارة، وفوز شباب الأهلي على مليحة 24/ 23، والشوط الأول للفرسان 13/ 10، ليرفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى 30 نقطة منحته الوصافة ومطاردة الملك على الصدارة.

فريق العينوبنفس الجولة الثانية عشرة بالدور التمهيدي للبطولة التي أقيمت مساء أول من أمس، حقق فريق العين فوزاً على ضيفه فريق الجزيرة بنهائي ديربي مثير بنتيجة 36/ 32 والشوط الأول للعين 16/ 14، منحه الفوز الانتقال من المركز الخامس إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 25 نقطة.

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