تألق فتيات الجوجيتسو في افتتاح كأس «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، في مدرسة مبارك بن محمد- الحلقة الثانية في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء حماسية متميزة.

استهلت البطولة فعالياتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة «تحت 14 عاماً، و16، و18 عاماً، وفوق 18 عاماً»، بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وخلال اليوم الأول من البطولة، الذي جرى تخصيصه للتصفيات التأهيلية، نجحت أندية بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية ADMA، في التأهل إلى النزالات النهائية لفرصة اعتلاء منصة التتويج.

تفاعل

وعبّر فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بحجم المشاركة والتفاعل الكبير من قبل الأندية والأكاديميات مع البطولة، متقدماً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، التي توفر كل مقومات تفوق بنات الوطن في مختلف الساحات، لا سيما الساحة الرياضية.

وقال: «تشهد البطولة تطوراً ملموساً من موسم إلى آخر، وأصبحت تضاهي بتنافسيتها أقوى البطولات ذات المعايير العالمية، في ظل ما تحتضنه من لاعبات مصنفات وبطلات محترفات. وجسدت نزالات اليوم الرغبة الكبيرة للأندية في الوصول بعيداً بالمنافسة، واعتلاء منصة التتويج، ونتوقع أن تكون النزالات النهائية في قمة الحماس والتشويق».

طموح

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة، وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في المنافسات، سعياً للوصول إلى الدور النهائي، والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة، التي تتخطى قيمتها 400 ألف درهم.

وقال عبيد مفتاح المحرزي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: «يشكل كأس أم الإمارات للجوجيتسو، واحدة من أبرز البطولات التي نركز عليها هذا الموسم، لدينا فريق متميز، ويتمتع بمهارات فذة، تتيح له المنافسة بقوة في هذه البطولة، حيث حرصنا في إطار استراتيجيتنا لهذا الموسم، على تطوير الفريق، ورفده بمزيد من اللاعبات في الفئات المختلفة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج طبية في مختلف البطولات هذا الموسم».

تحدٍ

وقالت أريادني أوليفيرا مدربة نادي العين: «نخوض اليوم واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو، والتي تترقبها اللاعبات كل عام، وتتمتع بأهمية خاصة لدى مختلف أندية الدولة، وتشارك بطلاتنا في جميع فئات البطولة، ما يرفع مستوى التحدي أمامنا، إلا أننا واثقون بقدرتهن على تحقيق الفوز، وتقديم صورة مشرفة عن نادينا».

وقالت مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو، التي تنافس في فئة فوق 18 عاماً وزن 45 كغم: «سعيدة للغاية بالمشاركة في الكأس الغالية علينا جميعاً، مشاركتنا كانت مثالية، وتمكنّا عبر العمل بروح الفريق، من التفوق في معظم نزالاتنا، وأصبحت فرصتنا كبيرة للاحتفاظ باللقب».

تحضير

وقالت شوق البلوشي، لاعبة نادي العين في فئة تحت 18 عاماً: «نطمح إلى تحقيق المركز الأول، رغم المنافسة القوية، والوجود الكثيف للاعبات متميزات، لا سيما في مواجهة لاعبات ناديي الوحدة وبني ياس، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في الإعداد والتحضير للبطولة، ما بين تدريبات الجوجيتسو، أو التقوية البدنية منذ بداية العام، ونولي اهتماماً خاصاً بهذه البطولة، وهي من أهم البطولات المحلية، التي تتيح لنا اختبار قدراتنا أمام منافسات قويات».

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