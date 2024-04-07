كرنفال رياضي في فعاليات جزر دبي البحرية السبت

المصدر: دبي - البيان

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ستكون مياه جزر دبي؛ الوجهة السياحية الراقية في شواطئ دانة الدنيا دبي، السبت المقبل، على موعد جديد مع حدث رياضي فريد؛ هو كرنفال فعاليات «جزر دبي البحرية»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» الموسم الرياضي البحري 2023-2024، بالتعاون مع «نخيل».

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت المقبل، وتشمل ثلاث مسابقات، الأولى بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، والثانية سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف، والثالثة سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف «كاياك».

وأوضح محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن روزنامة الفعاليات الخاصة بالموسم الرياضي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والسباقات والمهرجانات، لجذب مختلف شرائح المجتمع، حيث يحرص النادي دائماً على توفير فرص لجميع شرائح المجتمع، للمشاركة في الفعاليات الرياضية البحرية، وسط أجواء تنافسية وبيئة محيطة آمنة، وفق معايير السلامة. وأشار إلى أن الكرنفال المرتقب يعد مهرجاناً مجتمعياً لمحبي الرياضات البحرية وعشاق رياضات قوارب التجديف كاياك وواقف، ومحبي صيد الأسماك بقوارب كاياك، منوهاً بأن النادي سيوفر أجواء رائعة للمشاركين، موجهاً دعوة مفتوحة للراغبين في المشاركة في الفعاليات على مدار اليوم.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم عدداً من الفعاليات في قلب مياه جزر دبي، بالتعاون مع شركة نخيل، من أبرزها سباق دبي الدولي للدراجات المائية، فاتحة الفعاليات الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي «يو آي إم»، بمشاركة متسابقين عالميين من 11 دولة، وبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف».

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