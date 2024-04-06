تكريم المتطوعين والرعاة ومنظمي البطولات في «الشرطة للرياضة والرماية» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كرم العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، فريق المتطوعين، وعدداً من الرعاة الداعمين لكرنفال نادي الشرطة للرياضة والرماية، وأعضاء فزعة، ومنظمي بطولة البلياردو، بحضور العميد عبيد المطروشي مدير النادي، وعدد من موظفي نادي الشرطة، ومنظمي الكرنفال.

وعبّر نائب قائد عام شرطة عجمان، عن جزيل شكره وامتنانه لأبطال التطوع، الذين اجتهدوا وبذلوا متطوعين في سبيل دعم تنظيم الفعاليات، وإخراجها بصورة مشرفة، كما تقدم سعادته بجزيل الشكر للرعاة والداعمين من جميع الفئات، مثمناً دعمهم الدائم لشرطة عجمان ونادي الشرطة، كما أثنى سعادته على جهود موظفي النادي والمدربين ومنظمي البطولات، وكل من ساهم في إنجاح فعاليات النادي خلال الفترة الماضية.

من جانبها، كرمت المقدم نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانبها السيد ماجد المطروشي منظم الكرنفال الشركات والمحلات المشاركة في كرنفال الشرطة، والبالغ عددها 32، مثمنة مشاركتهم وإسهامهم في دعم الكرنفال، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والمهنية.

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