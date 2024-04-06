أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام بدبي تختتم دورتي المستوى الثاني والتغذية الأساسية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير خلال شهر رمضان المبارك أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي دورة المستوى الثاني عن بعد خلال الفترة من 22 حتى 23 مارس، مع المحاضر الدولي ورئيس اللجنة العلمية صلاح طاهر العامري، وكانت محاور الدورة عن العناصر الغذائية وأضرار المنشطات وبدائلها، إلى جانب مسميات التمارين للاعبين المبتدئين والمتوسطين، كما تم تنظيم دورة التغذية الأساسية عن بعد خلال الفترة من 29 حتى 30 مارس، التي حاضر فيها المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم، وأخصائية التغذية بسمة صلاح، وشملت محاور الدورة المكملات الغذائية والأيض والطاقة وتصميم البرامج الغذائية ومبادئ التغذية.

من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورتين، خاصة أنهما كانتا عن بعد، إضافة إلى كل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطريق احترافية، كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن التركيز طيلة العام الحالي وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات ذات أهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

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